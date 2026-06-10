Коалиция пиратов двадцать первого века

Вряд ли можно обойтись выражением «серьезной озабоченности». Теперь разрешено регистрировать в нашей юрисдикции корабли разных стран. Напасть на наши суда все равно что напасть на нашу территорию. Тот самый Саsus belli. Недавно фрегат «Адмирал Григорович» демонстративно сопроводил наши суда при прохождении Ла-Манша. Кораблей такого класса у нас немного. Но на борту танкеров можно размещать подразделения ЧВК. А гиперзвуковая ракета «Кинжал» с борта МиГ-31, способная пустить на дно любой корабль, имеет дальность в две тысячи километров. И слова президента России «Работайте, братья!» исключительно актуальны.