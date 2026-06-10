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Коалиция пиратов двадцать первого века

Страны ЕС разрешили своим военным кораблям в Средиземном море задерживать суда, относимые к «теневому флоту», то есть танкеры под разными флагами, подозреваемые в перевозке нашей нефти. По словам Каи Каллас, новые меры направлены на сокращение доходов России, которыми она, дескать, финансирует СВО.

Следующим ходом может стать полная блокировка для нас и Балтики. Новое каперство прикрывается ссылкой на операцию IRINI по инспекции торговых судов, направлявшихся в Ливию. Тогда ее начали с опорой на резолюцию Совбеза ООН 2292, объявившую полное эмбарго на поставки в эту страну вооружений. Притом что такая ссылка — это юридически фиговый листок. Какая связь между нашей нефтью и ситуацией в разбомбленной натовцами Ливии?

Вряд ли можно обойтись выражением «серьезной озабоченности». Теперь разрешено регистрировать в нашей юрисдикции корабли разных стран. Напасть на наши суда все равно что напасть на нашу территорию. Тот самый Саsus belli. Недавно фрегат «Адмирал Григорович» демонстративно сопроводил наши суда при прохождении Ла-Манша. Кораблей такого класса у нас немного. Но на борту танкеров можно размещать подразделения ЧВК. А гиперзвуковая ракета «Кинжал» с борта МиГ-31, способная пустить на дно любой корабль, имеет дальность в две тысячи километров. И слова президента России «Работайте, братья!» исключительно актуальны.

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