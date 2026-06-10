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Путин и Фальков в ходе встречи обсудили проект СКИФ в наукограде Кольцово

Российский лидер Владимир Путин и министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе встречи в Кремле 9 июня обсудили работу над проектом СКИФ в наукограде Кольцово.

Источник: RT на русском

Российский лидер Владимир Путин и министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе встречи в Кремле 9 июня обсудили работу над проектом СКИФ в наукограде Кольцово.

«Мы впервые в постсоветское время проектируем и строим такого рода масштабную и уникальную научную установку», — подчеркнул глава Минобрнауки.

По его мнению, подобная инфраструктура будет служить важной основой для развития науки.

Президент отметил, что российский проект опережает европейские аналоги.

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