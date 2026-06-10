В Албании 10-й день идут протесты из-за проекта морского курорта

БЕЛГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Протесты против премьер-министра Албании Эди Рамы проходят в Тиране 10-й день подряд из-за продвигаемого им проекта строительства курорта в природоохранной зоне Вьоса-Нарта на адриатическом побережье страны. Об этом сообщило издание Reporteri.
Как отмечается в публикации, 9 июня несколько тысяч демонстрантов прошли маршем по центру албанской столицы к зданию канцелярии премьера с требованием его отставки. Многие из них приняли участие в акции с флагами Албании и США. Американская символика является отсылкой к факту участия в проекте курорта компании Джареда Кушнера — зятя президента США Дональда Трампа.
В конце мая в Албании начались протесты после того, как застройщики возвели на участке для строительства курорта заборы с колючей проволокой, препятствующие доступу к пляжу. В них приняли участие экологические организации, многие демонстранты несли изображения розовых фламинго, обитающих в природоохранной зоне. Из-за этого некоторые западные СМИ назвали протесты «революцией фламинго». 7 июня Рама заявил, что албанские власти намерены реализовать проект строительства курорта, несмотря на акции протеста.
Ранее специальная антикоррупционная прокуратура Албании начала расследование изменений в статусе природоохранной зоны Вьоса-Нарта на адриатическом побережье Албании, которую принадлежащая Кушнеру инвестиционная компания Affinity Partners хочет превратить в огромный курорт. Проект включает в себя необитаемый остров Сазан и несколько сотен гектаров охраняемого ландшафта.