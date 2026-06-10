В Албании 10-й день идут протесты из-за проекта морского курорта

Как отмечается в публикации, 9 июня несколько тысяч демонстрантов прошли маршем по центру албанской столицы к зданию канцелярии премьера с требованием его отставки. Многие из них приняли участие в акции с флагами Албании и США. Американская символика является отсылкой к факту участия в проекте курорта компании Джареда Кушнера — зятя президента США Дональда Трампа.