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В Албании 10-й день идут протесты из-за проекта морского курорта

Несколько тысяч демонстрантов прошли маршем по центру Тираны с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы.

БЕЛГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Протесты против премьер-министра Албании Эди Рамы проходят в Тиране 10-й день подряд из-за продвигаемого им проекта строительства курорта в природоохранной зоне Вьоса-Нарта на адриатическом побережье страны. Об этом сообщило издание Reporteri.

Как отмечается в публикации, 9 июня несколько тысяч демонстрантов прошли маршем по центру албанской столицы к зданию канцелярии премьера с требованием его отставки. Многие из них приняли участие в акции с флагами Албании и США. Американская символика является отсылкой к факту участия в проекте курорта компании Джареда Кушнера — зятя президента США Дональда Трампа.

В конце мая в Албании начались протесты после того, как застройщики возвели на участке для строительства курорта заборы с колючей проволокой, препятствующие доступу к пляжу. В них приняли участие экологические организации, многие демонстранты несли изображения розовых фламинго, обитающих в природоохранной зоне. Из-за этого некоторые западные СМИ назвали протесты «революцией фламинго». 7 июня Рама заявил, что албанские власти намерены реализовать проект строительства курорта, несмотря на акции протеста.

Ранее специальная антикоррупционная прокуратура Албании начала расследование изменений в статусе природоохранной зоны Вьоса-Нарта на адриатическом побережье Албании, которую принадлежащая Кушнеру инвестиционная компания Affinity Partners хочет превратить в огромный курорт. Проект включает в себя необитаемый остров Сазан и несколько сотен гектаров охраняемого ландшафта.

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