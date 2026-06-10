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В Армении возбудили дело против оппозиционера Царукяна

Генпрокуратура Армении завела дело в отношении главы оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Источник: RT на русском

Генпрокуратура Армении завела дело в отношении главы оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

«Прокурор инициировал уголовное производство в отношении Гагика Царукяна по статье “Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах”, — приводит фрагмент заявления ГП Общественное телевидение Армении.

Царукяну запрещено покидать территорию республики.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя выборы в Армении, заявила о грубых нарушениях демократических принципов и репрессиях.

Наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на публичные угрозы премьера Армении Никола Пашиняна в адрес кандидатов от оппозиции.

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