В Армении возбудили дело против оппозиционера Царукяна

Генпрокуратура Армении завела дело в отношении главы оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
«Прокурор инициировал уголовное производство в отношении Гагика Царукяна по статье “Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах”, — приводит фрагмент заявления ГП Общественное телевидение Армении.
Царукяну запрещено покидать территорию республики.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя выборы в Армении, заявила о грубых нарушениях демократических принципов и репрессиях.
Наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на публичные угрозы премьера Армении Никола Пашиняна в адрес кандидатов от оппозиции.