США начали наносить удары по Ирану в ответ на инцидент со сбитым вертолётом

Соединённые Штаты начали наносить удары по Ирану в ответ на инцидент со сбитым вертолётом Apache.
Об этом сообщило Центральное командование американских ВС (СЕНТКОМ).
«Центральное командование США начало наносить удары в целях самообороны по Ирану», — указано в заявлении в X.
Удары станут «соразмерным ответом», подчеркнули представители командования.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранские силы минувшей ночью сбили вертолёт Apache во время патрулирования над Ормузским проливом. Он отметил, что Соединённые Штаты «должны по необходимости ответить на эту атаку».
При этом хозяин Белого дома назвал сбитие американского вертолёта Apache у Ормузского пролива «небольшой проблемой» и подчеркнул, что пилот не пострадал.
Телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил, что Иран передал международным посредникам, что ненамеренно сбил американский вертолёт.