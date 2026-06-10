«Иллюстрация европейского раскола»: как страны ЕС отказывают киевскому режиму в военной помощи

Болгария не будет поставлять вооружение Украине, заявил болгарский министр обороны Димитар Стоянов. Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава не намерена передавать Украине вооружение, закупленное по кредитной программе SAFE. До этого словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Братислава не даст Киеву военных кредитов и не будет бесплатно поставлять ему оружие. Как отмечают эксперты, позиция Софии и Варшавы может стать прецедентной для других стран Европы, которые тоже хотят отказать Киеву в военной помощи, но не делают этого в силу генеральной политики Брюсселя.