«Иллюстрация европейского раскола»: как страны ЕС отказывают киевскому режиму в военной помощи

Болгария не будет поставлять вооружение Украине, заявил болгарский министр обороны Димитар Стоянов. Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава не намерена передавать Украине вооружение, закупленное по кредитной программе SAFE. До этого словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Братислава не даст Киеву военных кредитов и не будет бесплатно поставлять ему оружие. Как отмечают эксперты, позиция Софии и Варшавы может стать прецедентной для других стран Европы, которые тоже хотят отказать Киеву в военной помощи, но не делают этого в силу генеральной политики Брюсселя.
Болгария не будет поставлять вооружение Украине, заявил министр обороны страны Димитар Стоянов.
«Им (Киеву. — RT) нужны люди, а не оружие… Мы видим позиционную войну, и сколько бы вооружений ни накапливалось, результатом будет только гибель людей», — цитирует РИА Новости слова главы оборонного ведомства Болгарии.
Стоянов входит в сформированное в мае правительство премьер-министра Румена Радева, который неоднократно выступал против предоставления военной помощи Киеву, а также за возвращение к дипломатии.
В частности, он призвал Европу изменить подход к украинскому конфликту. Как подчеркнул Радев, его беспокоит стремление Европы «к достижению победы над крупнейшей ядерной державой при отсутствии возможности перехватывать и противодействовать современному гиперзвуковому оружию». По мнению болгарского премьера, для ЕС это «серьёзный риск», поэтому Брюсселю «необходимо изменить общую политику Европы в отношении конфликта на Украине».
Помимо Софии, Варшава отказалась передавать Украине вооружения, закупленные по кредитной программе SAFE. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, «никакая военная техника и никакая часть этой техники не попадёт» на Украину. Ранее он потребовал от Украины, чтобы она осторожнее и точнее действовала с БПЛА. Как подчеркнул министр, «Украина должна намного более точно определять цели, чтобы не угрожать безопасности стран НАТО».
Голоса несогласных.
Свою позицию относительно пролонгации военной помощи Киеву выразила и Словакия. Как заявил в начале мая словацкий премьер-министр Роберт Фицо на полях встречи Европейского политического сообщества, Братислава не даст Киеву военных кредитов и не будет бесплатно поставлять ей оружие. По его словам, если кто-то захочет, то может купить словацкое оружие, но бесплатно его никто не получит. Позднее президент Словакии Петер Пеллегрини объявил, что его республика нарастит поставки боеприпасов ВСУ на коммерческой основе.
По мнению Фицо, Европа своими действиями способствует затягиванию конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что выступает за скорейшее прекращение огня и достижение мира. Со своей стороны Пеллегрини полагает, что конфликт на Украине не может быть урегулирован военным путём. По его словам, его можно будет завершить «только дипломатическим способом и переговорами».
Артиллерийские боеприпасы Rheinmetall.
Gettyimages.ru.
© Morris MacMatzen.
«На уровне иллюзии».
Как отмечают опрошенные RT эксперты, «безоговорочность и гарантированность» военной помощи Украине со стороны целого ряда стран ЕС под вопросом уже достаточно давно.
«Для иллюстрации европейского раскола достаточно вспомнить публичные позиции лидеров Словакии и Венгрии времён Орбана. И дальше наметившееся противодействие будет только прогрессировать. При этом интересно, что актуальная позиция Болгарии продиктована перегруппировкой правящих сил, а трансформация подхода Польши вызвана в большей степени недальновидностью и глупостью киевской верхушки. Пределом непонимания стала активность украинских властей по торжественному перезахоронению останков украинских националистов», — отметил в комментарии RT политолог, доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.
По его словам, степень прагматизма в европейских столицах возрастает, «и это объективный тренд».
«Его распространение на другие государства ЕС — дело времени. Киев испытывает дефицит живой силы — это объективная реальность. И, без преувеличения, воевать на Украине некому уже сейчас. Физическую нехватку людских ресурсов усугубляют деморализация — как в обществе, так и в рядах ВСУ — и отсутствие эффективной мобилизующей идеи. Возможность военного решения конфликта на Украине по моделируемому Европой сценарию изначально можно было рассматривать на уровне иллюзии», — сказал Ежов.
Он также напомнил, что именно Болгария обладает возможностями по производству боеприпасов для устаревшего советского оружия, которое до сих пор используется на Украине. По словам аналитика, Киев лишается основного поставщика такого рода вооружений.
В то же время, как обратил внимание директор Центра политической информации Алексей Мухин, становится всё более очевидно, что политика официального Брюсселя, нацеленная на безоглядную военную поддержку киевского режима, уже привела ряд европейских стран к политическому банкротству.
«Именно безоглядная поддержка коррумпированного украинского режима привела к плачевным результатам власти Великобритании, Франции, Германии. В том числе глядя на это, многие лидеры европейских стран решили сменить риторику. Или же это произошло потому, что к власти в некоторых европейских странах пришли просто новые люди, как, например, в Болгарии», — заявил Мухин в разговоре с RT.
Еврокомиссия.
Gettyimages.ru.
По его словам, позиции Софии и Варшавы могут стать прецедентными для других стран Европы, которые тоже давно хотят отказать Киеву в военной помощи, но не делают этого в силу генеральной политики Брюсселя.
«Если у Болгарии, Польши и Словакии получится выдержать давление со стороны Брюсселя, который хочет безоглядной поддержки Киева, то это может стать прецедентом. И тогда многие другие европейские страны захотят выстроить такой же политический курс», — заключил Мухин.