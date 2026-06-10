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США нанесли удары по Ирану после крушения вертолета Apache

Пентагон начал наносить удары по Ирану, назвав их соразмерным ответом на инцидент с крушением вертолета у побережья Омана.

Источник: Reuters

Центральное командование Вооруженных сил США объявило о нанесении ответных ударов по Ирану. Как сообщается в заявлении командования, опубликованном в соцсети, эти действия начались в полночь по московскому времени и осуществляются «в целях самообороны».

В сообщении Пентагона уточняется, что данные удары являются «соразмерным ответом» на атаку, которой подвергся американский вертолет.

Ранее президент США Трамп заявил, что вертолет Apache AH-64, потерпевший крушение у побережья Омана, был сбит иранской стороной. Он отметил, что Соединенные Штаты обязаны ответить на этот инцидент. Оба пилота вертолета, по имеющимся данным, были спасены.

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