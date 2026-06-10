В Крыму начала действовать новая схема движения пассажирских поездов

Новую схему движения пассажирских поездов ввели в Крыму с 10 июня.
Об этом уведомил руководитель республики Сергей Аксёнов.
«В летнем графике движения предусмотрено курсирование 48 пар пригородных поездов (96 поездов), а в дальнем следовании — 14 пар поездов (28 поездов) по 20 маршрутам. Из них восемь пар поездов по десяти маршрутам будут следовать по Республике Крым в светлое время суток, то есть с 05:00 до 23:00», — заявил глава Крыма.
Ещё шесть пар поездов по десяти маршрутам будут следовать до станции Керчь-Южная. Затем пассажиры будут делать пересадку на автобусы до нужных населённых пунктов.
Аналогичную схему вводят в обратную сторону.
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