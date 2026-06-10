В Крыму начала действовать новая схема движения пассажирских поездов

«В летнем графике движения предусмотрено курсирование 48 пар пригородных поездов (96 поездов), а в дальнем следовании — 14 пар поездов (28 поездов) по 20 маршрутам. Из них восемь пар поездов по десяти маршрутам будут следовать по Республике Крым в светлое время суток, то есть с 05:00 до 23:00», — заявил глава Крыма.