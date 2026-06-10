В Ростовской области после падения обломков БПЛА загорелась ёмкость с топливом

В результате падения обломков БПЛА в Ростовской области произошло возгорание ёмкости с топливом.
Об этом в MAX написал губернатор Юрий Слюсарь.
«В Миллеровском районе подавлены БПЛА. В результате падения обломков на территорию гражданского объекта произошло возгорание ёмкости с топливом», — заявил глава региона.
Данные о пострадавших не поступали.
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