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В Ростовской области после падения обломков БПЛА загорелась ёмкость с топливом

В результате падения обломков БПЛА в Ростовской области произошло возгорание ёмкости с топливом.

В результате падения обломков БПЛА в Ростовской области произошло возгорание ёмкости с топливом.

Об этом в MAX написал губернатор Юрий Слюсарь.

«В Миллеровском районе подавлены БПЛА. В результате падения обломков на территорию гражданского объекта произошло возгорание ёмкости с топливом», — заявил глава региона.

Данные о пострадавших не поступали.

Ранее стало известно, что сотрудник дорожной службы пострадал при ударе дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в ЛНР.

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