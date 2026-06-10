Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разногласия внутри правящей коалиции Германии усиливаются

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его терпение в отношении партнеров по правящей коалиции из Социал-демократической партии Германии подходит к концу.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его терпение в отношении партнеров по правящей коалиции из Социал-демократической партии Германии подходит к концу. Об этом сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на выступление главы правительства на заседании фракции ХДС/ХСС в Бундестаге.

По данным издания, недовольство канцлера связано с затянувшимся рассмотрением законопроекта о развитии инфраструктуры. Документ был одобрен кабинетом министров еще в декабре 2025 года, однако до сих пор не получил окончательного одобрения парламента.

Социал-демократы настаивают на том, чтобы закон, направленный на упрощение процедур принятия решений по инфраструктурным проектам, рассматривался в связке с законодательством в сфере охраны окружающей среды. Именно эта позиция, как следует из публикации, стала одной из причин возникших разногласий.

В последние месяцы отношения между участниками правящей коалиции заметно осложнились. Представители консервативного блока ХДС/ХСС и СДПГ все чаще расходятся во взглядах на реализацию ключевых реформ, предусмотренных коалиционными договоренностями.

Ранее газета Bild сообщала со ссылкой на источники, что в окружении канцлера обсуждались различные сценарии дальнейшего развития политической ситуации, включая возможность прекращения существования нынешней коалиции.

Также фактором напряженности остается необходимость согласования масштабных реформ в условиях ограниченного политического пространства для компромиссов. Наблюдатели отмечают, что затягивание принятия важных законодательных инициатив может усилить разногласия между партнерами по коалиции и осложнить реализацию намеченной правительственной программы.

Читайте также: Албанцы требуют отставки премьера из-за курорта от зятя Трампа.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше