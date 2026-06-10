Разногласия внутри правящей коалиции Германии усиливаются

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его терпение в отношении партнеров по правящей коалиции из Социал-демократической партии Германии подходит к концу. Об этом сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на выступление главы правительства на заседании фракции ХДС/ХСС в Бундестаге.
По данным издания, недовольство канцлера связано с затянувшимся рассмотрением законопроекта о развитии инфраструктуры. Документ был одобрен кабинетом министров еще в декабре 2025 года, однако до сих пор не получил окончательного одобрения парламента.
Социал-демократы настаивают на том, чтобы закон, направленный на упрощение процедур принятия решений по инфраструктурным проектам, рассматривался в связке с законодательством в сфере охраны окружающей среды. Именно эта позиция, как следует из публикации, стала одной из причин возникших разногласий.
В последние месяцы отношения между участниками правящей коалиции заметно осложнились. Представители консервативного блока ХДС/ХСС и СДПГ все чаще расходятся во взглядах на реализацию ключевых реформ, предусмотренных коалиционными договоренностями.
Ранее газета Bild сообщала со ссылкой на источники, что в окружении канцлера обсуждались различные сценарии дальнейшего развития политической ситуации, включая возможность прекращения существования нынешней коалиции.
Также фактором напряженности остается необходимость согласования масштабных реформ в условиях ограниченного политического пространства для компромиссов. Наблюдатели отмечают, что затягивание принятия важных законодательных инициатив может усилить разногласия между партнерами по коалиции и осложнить реализацию намеченной правительственной программы.
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