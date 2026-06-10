Разногласия внутри правящей коалиции Германии усиливаются

Социал-демократы настаивают на том, чтобы закон, направленный на упрощение процедур принятия решений по инфраструктурным проектам, рассматривался в связке с законодательством в сфере охраны окружающей среды. Именно эта позиция, как следует из публикации, стала одной из причин возникших разногласий.