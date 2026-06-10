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Канцлер Германии заявил, что его терпение на исходе из-за СДПГ

Мерц заявил о потере терпения по отношению к СДПГ из-за закона об инфраструктуре.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 10 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его терпение по отношению ко входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на исходе на фоне того, что фракция этой партии в бундестаге блокирует закон о будущем инфраструктуры.

«Мое терпение на исходе», — приводит слова Мерца с заседания парламентской группы ХДС/ХСС газета Rheinische Post.

Закон о будущем инфраструктуры — масштабный законопроект об ускорении, цифровизации и упрощении процедур планирования и согласования для крупных объектов инфраструктуры. Кабмин Германии одобрил его еще в декабре 2025 года, однако с тех пор он находится на обсуждениях в бундестаге, где его продвижение блокирует СДПГ.

Социал-демократы требуют взамен принять закон об укреплении природной инфраструктуры, который на данный момент все еще находится на стадии межведомственного согласования и еще не дошел до кабмина из-за противодействия консервативных политиков. Этот закон призван снизить бюрократию в вопросах реализации экологических проектов.

При этом противники указывают на то, что он породит еще большую бюрократию, так как введет для правительства преимущественное право покупки частных земель под восстановление природы, а также потребует перевести систему компенсаций для строительного рынка на выплаты в специальный фонд, что потребует новой системы оценки ущерба, администрирования и контроля.

В мае опрос исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF показал, что практически половина граждан ФРГ придерживается мнения, что правящая коалиция в лице блока ХДС/ХСС и СДПГ уйдет в отставку до следующих парламентских выборов весной 2029 года.

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