Канцлер Германии заявил, что его терпение на исходе из-за СДПГ

Закон о будущем инфраструктуры — масштабный законопроект об ускорении, цифровизации и упрощении процедур планирования и согласования для крупных объектов инфраструктуры. Кабмин Германии одобрил его еще в декабре 2025 года, однако с тех пор он находится на обсуждениях в бундестаге, где его продвижение блокирует СДПГ.