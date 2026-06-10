«Россия Великобритании не враг. Этот нарратив давно умер своей смертью. Есть те, кто получает выгоду от того, что представляет Россию врагом, но сейчас над такими людьми только смеются», — добавил Робинсон, отвечая на вопрос о его поездке в условиях, когда Лондон открыто называет РФ враждебным государством.