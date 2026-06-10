ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Основатель британской крайне правой организации English Defence League Томми Робинсон (настоящее имя — Стивен Яксли-Леннон) сообщил, что побывал в Москве, чтобы познакомиться с цивилизованным обществом.
«Я приехал посмотреть, как этой стране удалось так успешно встать на правильный путь, а также увидеть здесь красоту цивилизованного общества», — сообщил активист газете The Guardian.
«Россия Великобритании не враг. Этот нарратив давно умер своей смертью. Есть те, кто получает выгоду от того, что представляет Россию врагом, но сейчас над такими людьми только смеются», — добавил Робинсон, отвечая на вопрос о его поездке в условиях, когда Лондон открыто называет РФ враждебным государством.