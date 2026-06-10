Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британский активист Робинсон объяснил, зачем посетил Россию

Активист из Британии Томми Робинсон заявил, что посетил Россию, чтобы «увидеть красоту».

Активист из Британии Томми Робинсон заявил, что посетил Россию, чтобы «увидеть красоту».

«Я приехал, чтобы увидеть, как эта страна так успешно встала на верный путь, и увидеть красоту цивилизованного общества», — заявил он The Guardian.

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс опубликовала фото из Москвы и назвала столицу России невероятно красивой.

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол назвал Москву привлекательным городом и признался, что мог бы задуматься о переезде в Россию.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше