Британский активист Робинсон объяснил, зачем посетил Россию

Активист из Британии Томми Робинсон заявил, что посетил Россию, чтобы «увидеть красоту».
«Я приехал, чтобы увидеть, как эта страна так успешно встала на верный путь, и увидеть красоту цивилизованного общества», — заявил он The Guardian.
Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс опубликовала фото из Москвы и назвала столицу России невероятно красивой.
Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол назвал Москву привлекательным городом и признался, что мог бы задуматься о переезде в Россию.
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