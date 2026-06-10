В сенат Соединённых Штатов поступил законопроект о помощи Украине и антироссийских санкциях, ранее одобренный палатой представителей.
Об этом сообщается на портале американского конгресса.
«Поступил в сенат», — указано в карточке инициативы.
Законопроект до этого поддержали 226 членов палаты представителей. 195 были против.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что, несмотря на выдачу генлицензий на продажу российской нефти, политика сохранения санкций против России остаётся.
Подготовка властями Соединённых Штатов новых антироссийских санкций противоречит их собственным словам о перспективах сотрудничества, считает замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал, что отношениям России и США «откатываться особо некуда».