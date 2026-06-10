«Мы получили урок». На Западе потребовали сменить позицию по России

«США пытаются достичь невозможного — быть полицией в каждом уголке мира, который уже стал или может стать узким местом, вроде Ормузского пролива. Мы получаем урок, который заключается в том, что маленькие, бедные страны — гораздо меньше и несравнимо беднее нас — могут бросить нам вызов. Мы превратились в слонов, которые не могут быстро двигаться. Впрочем, наверное, я несправедлив к слонам», — добавил эксперт.