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«Мы получили урок». На Западе потребовали сменить позицию по России

Профессор Вольф: сегодня Россия не враг США.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В США сегодня называют Россию и Китай врагами, хотя вызов им бросают другие страны, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала.

«У нас есть враги, которых мы называем Россией и Китаем. Но они ничего не сделали. Они не перекрывали Ормузский пролив. Китай, похоже, наоборот, старается убедить иранцев снова его открыть. А у России сейчас совсем другие заботы», — отметил он.

По словам Вольфа, роль США как мирового гегемона сегодня могут оспорить многие страны мира.

«США пытаются достичь невозможного — быть полицией в каждом уголке мира, который уже стал или может стать узким местом, вроде Ормузского пролива. Мы получаем урок, который заключается в том, что маленькие, бедные страны — гораздо меньше и несравнимо беднее нас — могут бросить нам вызов. Мы превратились в слонов, которые не могут быстро двигаться. Впрочем, наверное, я несправедлив к слонам», — добавил эксперт.

Иран продолжает контролировать Ормузский пролив. В субботу КСИР рассказал, что атаковал четыре танкера, пытавшихся пересечь акваторию без его разрешения. Президент США Дональд Трамп же пригрозил продолжить блокировать иранские порты до достижения договоренности о мире.

Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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