Экс-разведчик рассказал, зачем в Европе выдумывают войну против России

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Политики в Европе выдумывают войну против РФ, чтобы скрыть свои провалы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости.
«Это выдуманная угроза, это не вопрос национальной безопасности. Это вопрос индивидуальной политической устойчивости и выживаемости политической и экономической элиты Европы, которой нужна война, чтобы оправдать свои провалы», — сказал Риттер.
По словам собеседника агентства, придуманный европейскими политиками гипотетический год начала конфликта — это просто цифра для оборонной промышленности.
«Это чисто политический, экономический вопрос. Он не основан на какой-либо реальной угрозе со стороны России», — сказал Риттер.