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Экс-разведчик рассказал, зачем в Европе выдумывают войну против России

Риттер: политики в Европе выдумали угрозу войны с Россией, скрывая свои провалы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Политики в Европе выдумывают войну против РФ, чтобы скрыть свои провалы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости.

«Это выдуманная угроза, это не вопрос национальной безопасности. Это вопрос индивидуальной политической устойчивости и выживаемости политической и экономической элиты Европы, которой нужна война, чтобы оправдать свои провалы», — сказал Риттер.

По словам собеседника агентства, придуманный европейскими политиками гипотетический год начала конфликта — это просто цифра для оборонной промышленности.

«Это чисто политический, экономический вопрос. Он не основан на какой-либо реальной угрозе со стороны России», — сказал Риттер.