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США нанесли удары по батареям ПВО в районе Ормуза

США нанесли удары по иранским батареям ПВО и радарам в районе Ормуза.

ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. США при атаке на Иран нанесли удары по батареям ПВО и радарам в районе Ормузского пролива, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

«Американский чиновник: “Силы США атаковали несколько иранских систем ПВО и радиолокационных систем в районе Ормузского пролива”, — написал Равид в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что упавший у берегов Омана американский вертолет Apache AH-64 был якобы сбит Ираном, и Штаты обязаны будут ответить на это. Оба пилота вертолета, как сообщалось, были спасены.

Позднее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на вертолет.

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