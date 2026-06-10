В Ростовской области дом престарелых эвакуируют из-за ЧП с падением БПЛА

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Жителей домов и подопечных дома престарелых в Миллеровском районе Ростовской области эвакуируют из-за пожара после падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Ранее губернатор сообщал, что емкость с топливом загорелась в Миллеровском районе Ростовской области из-за падения обломков БПЛА.
«В Миллеровском районе идет ликвидация возгорания из-за попадания БПЛА. Эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых. Информация будет уточнятся», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
Он добавил, что в ходе отражения воздушной атаки уничтожено больше десятка БПЛА, атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы.