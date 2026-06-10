Эксперт рассказал, сколько стоит хорошее российское вино

«Всегда есть такое понятие, как соотношение цены и качества. Я считаю, что за 750 рублей можно найти хорошее российское вино на ужин, это будет точно натуральное», — сообщил он, отметив, что хорошее игристое вино для такого же случая будет стоить около тысячи рублей.