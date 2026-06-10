Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Без шансов»: на Западе признались в провале саммита с Зеленским в Лондоне

BZ: саммит в Лондоне с Зеленским окончился без шансов на успех.

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Инициатива европейских лидеров по мирному урегулированию на Украине, сформированная на прошедшем саммите с Владимиром Зеленским в Лондоне, не имеет перспектив, так как полностью игнорирует позицию Москвы, пишет газета Berliner Zeitung.

«Недавние переговоры в Лондоне по Украине были призваны придать новый дипломатический импульс для прекращения войны на Украине. Однако предложенный в результате проект вряд ли заставит Москву сесть за стол переговоров. Европейская стратегия основана на предположении, что военное, экономическое и политическое давление в конечном итоге может заставить Россию пойти на уступки. Но это предположение вызывает сомнения», — отмечается в публикации.

По словам автора, западные политики не готовы принять реальность и не могут смириться с тем, что завершение конфликта не может произойти на условиях капитуляции Москвы.

«Европа не желает принимать мир, который может быть воспринят как победа России. Россия, в свою очередь, не видит причин отступать от своих основных требований. Пока сохраняется эта ситуация, лондонская мирная инициатива, скорее всего, остается без шансов на реальный успех», — признает издание.

В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. В совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран в Лондоне говорится о намерении совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше