«Без шансов»: на Западе признались в провале саммита с Зеленским в Лондоне

«Недавние переговоры в Лондоне по Украине были призваны придать новый дипломатический импульс для прекращения войны на Украине. Однако предложенный в результате проект вряд ли заставит Москву сесть за стол переговоров. Европейская стратегия основана на предположении, что военное, экономическое и политическое давление в конечном итоге может заставить Россию пойти на уступки. Но это предположение вызывает сомнения», — отмечается в публикации.