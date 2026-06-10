На Украине начались задержки с выдачей загранпаспортов

Одна из работниц киевского подразделения Паспортного сервиса пояснила, что задержки только начинаются, и связаны они с дефицитом бланков. Она отметила, что даже при заказе срочного изготовления вряд ли уложатся в стандартные семь рабочих дней. По её оценке, процесс может занять не более двух недель, однако точных гарантий никто дать не может.