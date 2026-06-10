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«СТРАНА.ua»: на Украине начались проблемы с загранпаспортами

На Украине наблюдаются проблемы с загранпаспортами.

На Украине наблюдаются проблемы с загранпаспортами.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

Украинским гражданам, которые ожидают выдачи документов, рассылают предупреждения о задержках.

«Не хватает бланков. Если заказывать срочное изготовление документа, то за семь рабочих дней, как по стандарту, скорее всего, не сделают», — заявила сотрудница столичного филиала «Паспортного сервиса».

Также жители Украины сталкиваются с трудностями при записи на заказ документа: онлайн можно записаться не раньше, чем через неделю.