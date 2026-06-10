Высадка экипажа НАСА на Луну в 2028 году маловероятна, пишут СМИ

В конце мая тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде. Blue Origin должна была запустить лунный посадочный модуль Blue Moon (MK1) в этом году. Теперь НАСА, скорее всего, придется использовать ракеты Falcon Heavy от SpaceX, заявлял ранее глава космического агентства Джаред Айзекман.