Си Цзиньпин: Китай и КНДР достигли в Пхеньяне важных договоренностей

Си Цзиньпин подчеркнул, что «удовлетворен результатами визита», благодаря которому «китайско-корейские отношения вступили на новый исторический этап». Председатель КНР отметил, что, исходя из коренных и долгосрочных интересов Пекина и Пхеньяна, готов «неуклонно защищать, укреплять и развивать двусторонние отношения, способствовать мощному продвижению социалистического строительства в обеих странах, обеспечивать их народам еще большее благосостояние и вносить новый, еще более значительный вклад в дело мира и развития во всем мире».