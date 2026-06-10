США в ответ на сбитый вертолет нанесли удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что реакция Вашингтона на сбитый вертолет стала «очень сильной, очень мощной». «Я думаю, очень важно ответить. Они сбили вертолет, и мы отвечаем прямо сейчас», — добавил он в разговоре с журналистом ABC News.