В Белфасте в Северной Ирландии вспыхнули протесты против мигрантов и беспорядки

В Белфасте в Северной Ирландии вспыхнули протесты против мигрантов, которые переросли в беспорядки: на улицах пожары, в том числе сожгли автобус.
Telegram-канал RT собрал главное по ситуации из СМИ.
Протесты вспыхнули после нападения с ножом на мужчину, которое совершил выходец из Судана. В соцсетях разошлось видео: как утверждается, злоумышленник пытался отрезать жертве голову прямо посреди улицы. Кадры опубликовали правые активисты и призвали выходить на улицы.
Призывы также поддержал Илон Маск — он репостнул в X сообщение одного из лидеров движения с местами проведения протестов, а также пост ультраправой партии.
Участники акций блокировали дороги, поджигали авто и общественный транспорт, дома, где проживают представители этнических меньшинств и располагается принадлежащий им бизнес: магазины, парикмахерскую.
Власти призвали прекратить насилие, в места проведения протестов направили полицию, перекрыли ряд улиц в городе.
Напавшему выходцу из Судана предъявили обвинение в покушении на убийство, он под стражей. Пострадавший получил серьёзные травмы глаз и спины.