До 14 лет тюрьмы: Лондон расширяет борьбу с иностранным влиянием

Особое значение законопроекту придает то, что он направлен не только на борьбу с конкретными угрозами, но и на расширение правовых инструментов государства в сфере национальной безопасности. В случае одобрения парламентом правоохранительные органы получат дополнительные возможности для пресечения деятельности организаций, которые власти сочтут связанными с иностранным влиянием или координацией из-за рубежа.