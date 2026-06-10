До 14 лет тюрьмы: Лондон расширяет борьбу с иностранным влиянием

Правительство Великобритании внесло в парламент законопроект, который расширяет полномочия МВД по противодействию деятельности организаций, связанных с иностранными государствами. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном правительственном портале.
В случае принятия документа новые нормы могут вступить в силу уже в следующем месяце. Закон предусматривает ужесточение уголовной ответственности за поддержку запрещенных организаций, оказание им помощи, а также публичное одобрение или прославление их деятельности.
Согласно предложенным изменениям, некоторые структуры, имеющие связь с иностранными государствами, смогут рассматриваться как иностранные разведывательные службы. За действия, подпадающие под действие нового законодательства, может грозить наказание вплоть до 14 лет лишения свободы.
Власти объясняют необходимость принятия закона ростом числа инцидентов, направленных против еврейского сообщества страны. В числе таких случаев называются нападение с ножом в еврейском квартале, поджоги автомобилей скорой помощи волонтерской организации «Хацала», а также попытки поджога действующих и бывших синагог и здания благотворительной организации Jewish Futures.
Ответственность за часть этих происшествий взяла на себя организация Ashab al-Yamin, известная также как Islamic Movement of the People of the Right Hand.
После серии инцидентов премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил возможность причастности к произошедшему иностранного государства. В этой связи глава правительства также выступил с предупреждением в адрес Ирана.
Особое значение законопроекту придает то, что он направлен не только на борьбу с конкретными угрозами, но и на расширение правовых инструментов государства в сфере национальной безопасности. В случае одобрения парламентом правоохранительные органы получат дополнительные возможности для пресечения деятельности организаций, которые власти сочтут связанными с иностранным влиянием или координацией из-за рубежа.
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