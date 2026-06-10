Аракчи после ударов США заявил, что Иран не оставит атаки без ответа

«США решили испытать нашу решимость. Наши могучие вооружённые силы не оставят ни одно нападение или угрозу без ответа», — подчеркнул он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранские силы минувшей ночью сбили вертолёт Apache во время патрулирования над Ормузским проливом. Он отметил, что Соединённые Штаты «должны по необходимости ответить на эту атаку».
Телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил, что Иран передал международным посредникам, что ненамеренно сбил американский вертолёт.
Несмотря на это, Соединённые Штаты вскоре начали наносить удары по Ирану в ответ на инцидент со сбитым вертолётом Apache.