В Мексике заявили, что Мехико и Москва вместе выступают за мир без гегемонии

«Наши страны объединяет поиск мира, в котором государства могут выстраивать отношения в условиях равенства, без навязывания чужой воли и без гегемонии. Мы верим в самоопределение народов и в необходимость поддерживать и перестраивать международный порядок, чтобы он был более сбалансированным и лучше отражал условия современного мира», — подчеркнул парламентарий. По его словам, несмотря на географическую отдаленность, два государства разделяют такие важные ценности, как «уважение суверенитета, национальное достоинство и защита своей идентичности».