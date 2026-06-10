В Мексике заявили, что Мехико и Москва вместе выступают за мир без гегемонии

МЕХИКО, 10 июня. /ТАСС/. Мексика и Россия разделяют видение мира, в котором государства выстраивают отношения на равных условиях без навязывания чужой воли и диктата. Об этом заявил председатель группы дружбы «Мексика — Россия» Палаты депутатов (нижняя палата парламента) республики Рехинальдо Сандоваль Флорес на торжественном приеме в российском посольстве в преддверии Дня России.
«Наши страны объединяет поиск мира, в котором государства могут выстраивать отношения в условиях равенства, без навязывания чужой воли и без гегемонии. Мы верим в самоопределение народов и в необходимость поддерживать и перестраивать международный порядок, чтобы он был более сбалансированным и лучше отражал условия современного мира», — подчеркнул парламентарий. По его словам, несмотря на географическую отдаленность, два государства разделяют такие важные ценности, как «уважение суверенитета, национальное достоинство и защита своей идентичности».
Депутат отметил, что с годами двусторонние связи укрепились не только в дипломатии, но и в культуре, науке и образовании. «В эту особенную дату мы признаем и празднуем культурное величие Российской Федерации. Ее литература, музыка, философская мысль, наука и огромный вклад в развитие человечества — это достояние, которое преодолело границы и теперь является частью мирового культурного наследия», — добавил политик.
Сандоваль Флорес также указал на важность поддержания международного диалога. «Сегодня, как никогда, на фоне сложной международной обстановки мы должны делать ставку на мир, диалог и сотрудничество между нациями. Ни один глобальный вызов не может быть решен без сотрудничества и взаимопонимания между народами», — резюмировал глава группы дружбы.