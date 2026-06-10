Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ответный удар Ирана: КСИР применил ракеты и дроны против США

Корпус стражей исламской революции объявил о нанесении ударов ракетами и беспилотными летательными аппаратами по объектам США на Ближнем Востоке.

Источник: Reuters

Соответствующее заявление было сделано после того, как Соединенные Штаты ударили по иранской территории.

Министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что вооруженные силы страны будут отвечать на любую атаку или угрозу. «Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности», — написал он в соцсети, адресуя обращение США.

Как сообщается, ранее американские военные нанесли удары по иранскому портовому городу Бендер-Аббас, а также островам Кешм и Сирик. Президент Дональд Трамп заявил, что атака стала ответом на сбитый ранее вертолет Apache. По его словам, реакция Штатов была «очень сильной, очень мощной».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше