Ответный удар Ирана: КСИР применил ракеты и дроны против США

Соответствующее заявление было сделано после того, как Соединенные Штаты ударили по иранской территории.
Министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что вооруженные силы страны будут отвечать на любую атаку или угрозу. «Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности», — написал он в соцсети, адресуя обращение США.
Как сообщается, ранее американские военные нанесли удары по иранскому портовому городу Бендер-Аббас, а также островам Кешм и Сирик. Президент Дональд Трамп заявил, что атака стала ответом на сбитый ранее вертолет Apache. По его словам, реакция Штатов была «очень сильной, очень мощной».