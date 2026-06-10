Посол РФ в Мексике заявил, что Москва готова углублять отношения с Мехико

Глава диппредставительства также обратил внимание на то, что Москва выступает за переустройство международных отношений с целью устранения пережитков неоколониализма и утверждения многополярности. «Россия опирается на широкий круг друзей, которые заинтересованы в сотрудничестве с нами и разделяют цель совместной работы для развития миропорядка на базе международного права», — заявил он.