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Посол РФ в Мексике заявил, что Москва готова углублять отношения с Мехико

Николай Софинский добавил, что страны уже добились серьезного продвижения в таких сферах, как политический диалог, реализация торгового потенциала и культурный обмен.

МЕХИКО, 10 июня. /ТАСС/. Мексика остается для России давним и проверенным временем партнером, Москва готова продолжать усилия для максимального развития двусторонних отношений. Об этом заявил посол РФ в Мексике Николай Софинский, выступая на торжественном приеме по случаю Дня России, сообщает корреспондент ТАСС.

«Россия и Мексика являются давними партнерами, и наши плодотворные отношения выдержали проверку временем», — подчеркнул дипломат. По его словам, страны уже добились серьезного продвижения в таких сферах, как политический диалог, реализация торгового потенциала и культурный обмен.

«Россия готова продолжать все эти усилия для наибольшего продвижения нашего двустороннего взаимодействия с мексиканским правительством», — указал Софинский. Он также напомнил, что в декабре прошлого года исполнилось 135 лет со дня установления дипломатических связей между государствами, чему на приеме была посвящена специальная фотовыставка.

Говоря о положении России на мировой арене, посол отметил, что страна продолжает следовать независимым, суверенным курсом и успешно преодолела последствия санкционного давления. «Экономика России преодолела большинство проблем и стала самодостаточной. Восстановились инвестиционные и торговые потоки, изменилась лишь их география», — указал Софинский.

Дипломат добавил, что в стране наблюдается устойчивый экономический рост, а показатели безработицы и бюджетного дефицита находятся на низком уровне.

Глава диппредставительства также обратил внимание на то, что Москва выступает за переустройство международных отношений с целью устранения пережитков неоколониализма и утверждения многополярности. «Россия опирается на широкий круг друзей, которые заинтересованы в сотрудничестве с нами и разделяют цель совместной работы для развития миропорядка на базе международного права», — заявил он.

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