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Зеленский потребовал участия ЕС в переговорах с Россией

Владимир Зеленский заявил, что представители ЕС должны принимать участие в переговорах с Россией в рамках урегулирования конфликта на Украине.

Владимир Зеленский заявил, что представители ЕС должны принимать участие в переговорах с Россией в рамках урегулирования конфликта на Украине.

Об этом глава киевского режима сказал на саммите «Северо-Балтийской восьмёрки», трансляцию вёл офис Зеленского на YouTube.

«Европа должна быть во время любых переговоров. Европа не может быть просто посредником», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обратил внимание, что Европа больше концентрируется на продолжении войны, чем на мирных переговорах.

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