Владимир Зеленский заявил, что представители ЕС должны принимать участие в переговорах с Россией в рамках урегулирования конфликта на Украине.
Об этом глава киевского режима сказал на саммите «Северо-Балтийской восьмёрки», трансляцию вёл офис Зеленского на YouTube.
«Европа должна быть во время любых переговоров. Европа не может быть просто посредником», — подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обратил внимание, что Европа больше концентрируется на продолжении войны, чем на мирных переговорах.