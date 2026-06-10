«Конгресс одобрил огромный пакет военной помощи Украине. У нас нет вооружений. То, что есть, размещено в Персидском заливе и даже частично вывезено туда из Азии. Так что все громкие заявления о поддержке Украины, в том числе со стороны европейцев, на деле не многого стоят», — отметил он.
По мнению Макговерна, Украине, так или иначе, в скором времени придется пойти на компромиссы.
«Думаю, к концу года начнут складываться условия для сделки. Что касается роли США, то дух договоренностей в Анкоридже заключался в том, что США должны убедить Зеленского и европейцев двигаться вперед путем компромиссов», — пояснил эксперт.
Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.