«Убедят Зеленского». На Западе сообщили плохие новости для ВСУ

«Конгресс одобрил огромный пакет военной помощи Украине. У нас нет вооружений. То, что есть, размещено в Персидском заливе и даже частично вывезено туда из Азии. Так что все громкие заявления о поддержке Украины, в том числе со стороны европейцев, на деле не многого стоят», — отметил он.