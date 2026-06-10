Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Убедят Зеленского». На Западе сообщили плохие новости для ВСУ

Аналитик Макговерн: США и ЕС не смогут поставить Киеву нужные ему объемы оружия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Ни США, ни Европа не смогут поставить Украине необходимые ей объемы вооружений, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.

«Конгресс одобрил огромный пакет военной помощи Украине. У нас нет вооружений. То, что есть, размещено в Персидском заливе и даже частично вывезено туда из Азии. Так что все громкие заявления о поддержке Украины, в том числе со стороны европейцев, на деле не многого стоят», — отметил он.

По мнению Макговерна, Украине, так или иначе, в скором времени придется пойти на компромиссы.

«Думаю, к концу года начнут складываться условия для сделки. Что касается роли США, то дух договоренностей в Анкоридже заключался в том, что США должны убедить Зеленского и европейцев двигаться вперед путем компромиссов», — пояснил эксперт.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.

Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше