Ядерная Франция: эксперт усомнился в резком росте арсенала

Эксперт в области стратегических вооружений Александр Ермаков поставил под сомнение выводы о существенном расширении ядерного арсенала Франции. В беседе с газетой «Взгляд» он предположил, что зафиксированный аналитиками рост может быть связан с особенностями подсчета боезарядов.
Поводом для обсуждения стали данные исследователей SIPRI, согласно которым количество французских ядерных боеголовок увеличилось по сравнению с предыдущими оценками. По словам Ермакова, в прошлогоднем докладе часть зарядов относилась к категории разобранных или находящихся в процессе модернизации, тогда как в новом отчете они были включены в состав активного арсенала.
Эксперт считает, что подобная корректировка могла быть связана с желанием отразить заявления президента Франции Эммануэля Макрона о развитии национального ядерного потенциала.
При этом Ермаков не исключил, что определенное увеличение количества боеголовок действительно произошло. Однако, по его мнению, речь может идти лишь о нескольких десятках единиц, а не о восьмидесяти, как следует из отдельных оценок.
Он также обратил внимание на структуру французских стратегических сил. По словам специалиста, Франция располагает четырьмя атомными подводными лодками с баллистическими ракетами, из которых обычно три находятся в боевом составе, а одна проходит ремонт или обслуживание. При этом существующая инфраструктура ограничивает возможности для размещения большого числа дополнительных зарядов.
Эксперт допустил, что определенное наращивание потенциала может быть достигнуто за счет изменения комплектации ракет и увеличения числа боевых блоков на отдельных носителях. Однако такие изменения, по его оценке, не приведут к резкому росту общего количества развернутых вооружений.
Ермаков отметил, что при оценке ядерного потенциала государств важны не только абсолютные цифры. По его мнению, для стратегического баланса не меньшее значение имеют политические решения, особенности размещения вооружений и географическое положение стран, обладающих ядерными силами.
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