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Собянин: сбит один БПЛА, летевший на Москву

Силы ПВО армии России сбили ещё один украинский дрон, летевший на Москву.

Силы ПВО армии России сбили ещё один украинский дрон, летевший на Москву.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбит один БПЛА, летевший на Москву», — заявил он в «Максе».

Ранее этой ночью ПВО сбили два БПЛА, которые пытались атаковать столицу.

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