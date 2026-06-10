Силы ПВО армии России сбили ещё один украинский дрон, летевший на Москву.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сбит один БПЛА, летевший на Москву», — заявил он в «Максе».
Ранее этой ночью ПВО сбили два БПЛА, которые пытались атаковать столицу.
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