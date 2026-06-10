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Трамп верит в возможность сделки с Тегераном, несмотря на новые удары по Ирану

Президент США заявил, что надо давать жесткий ответ.

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что сделка Вашингтона и Тегерана может быть заключена, несмотря на новые удары США по территории исламской республики.

«Я считаю, что надо давать жесткий ответ. Я считал так всю жизнь. У нас есть сделка, она была очень хорошей и, вероятно, будет [такой]», — сказал он в интервью журналисту телеканала ABC News Джонатану Карлу.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о нанесении ударов по Ирану после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет Apache.

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