Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотни человек вышли на протесты после нападения мигранта в Северной Ирландии

Сотни человек вышли на антииммигрантские протесты в Белфасте после предъявления обвинений гражданину Судана по делу о нападении с ножом. Полиция Северной Ирландии объявила в городе чрезвычайное положение.

Сотни человек вышли на антииммигрантские протесты в Белфасте после предъявления обвинений гражданину Судана по делу о нападении с ножом. Полиция Северной Ирландии объявила в городе чрезвычайное положение.

На улицы вышли группы людей в масках, они вышибали двери и разбивали окна, сообщает BBC. В ответ полицейские развернули бронеавтомобили. В восточной части Белфаста демонстранты подожгли автобус.

Жертвой нападения стал сорокалетний мужчина, он получил тяжелые ранения шеи, головы и спины, а также серьезные ранения глаз. На него напал 30-летний гражданин Судана с кухонным ножом. По данным полиции, до прибытия властей нападавшего пытались остановить прохожие.

9 июня гражданину Судана предъявили обвинения в покушении на убийство, угрозах убийством и владении холодным оружием в общественном месте. В среду он предстанет перед судом.

Начальник полиции Джон Бутчер сообщил, что мужчина получил разрешение на пребывание в Великобритании в сентябре 2023 года после подачи прошения об убежище. В базах данных национальной безопасности Северной Ирландии он не значился.