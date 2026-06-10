Сотни человек вышли на протесты после нападения мигранта в Северной Ирландии

Жертвой нападения стал сорокалетний мужчина, он получил тяжелые ранения шеи, головы и спины, а также серьезные ранения глаз. На него напал 30-летний гражданин Судана с кухонным ножом. По данным полиции, до прибытия властей нападавшего пытались остановить прохожие.