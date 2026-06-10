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Постпред Ульянов: запрет на импорт рыбы из России приведёт к росту цен в ЕС

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в случае запрета ЕС на импорт рыбы из России в европейских странах поднимутся цены на соответствующую продукцию.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в случае запрета ЕС на импорт рыбы из России в европейских странах поднимутся цены на соответствующую продукцию.

«Вероятнее всего, они (санкции — RT.) лишь приведут к росту цен на рыбу в ЕС», — подчеркнул он в Х.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках нового санкционного пакета против России предлагается ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску.

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