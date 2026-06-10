Постпред Ульянов: запрет на импорт рыбы из России приведёт к росту цен в ЕС

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в случае запрета ЕС на импорт рыбы из России в европейских странах поднимутся цены на соответствующую продукцию.
«Вероятнее всего, они (санкции — RT.) лишь приведут к росту цен на рыбу в ЕС», — подчеркнул он в Х.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках нового санкционного пакета против России предлагается ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску.
Узнать больше по теме
Еврокомиссия: как работает главный исполнительный орган Евросоюза
Еврокомиссия — один из ключевых институтов Европейского союза, отвечающий за разработку законопроектов, контроль исполнения решений и координацию политики ЕС. В этом материале подробно разберем, что такое Еврокомиссия, как она устроена, кто в нее входит и какое влияние оказывает на Европейский союз.Читать дальше