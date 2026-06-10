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В Дагестане при пожаре на газопроводе отравился человек

Снимавший кадры пожара на магистральном газопроводе в Дагестане человек отравился продуктами горения.

Снимавший кадры пожара на магистральном газопроводе в Дагестане человек отравился продуктами горения.

Об этом ТАСС заявили представители Минздрава республики.

«Хотел видео вблизи снять — надышался продуктами горения. Лёгкое отравление без угрозы жизни, отвезли в Кизилюртовскую ЦРБ», — рассказали в ведомстве.

Ранее в ГУ МЧС России по Дагестану сообщили о ликвидации пожара на магистральном газопроводе.

Подача газа прекращена в населённых пунктах Кизилюрта, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов, а также частично в Махачкале после пожара на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед.

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