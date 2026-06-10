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CNN: удары США по Ирану были предупредительными

Удары США по Ирану в ночь на 10 июня были «предупредительными выстрелами» и не должны сорвать переговоры о завершении конфликта, сказал американский чиновник CNN. По словам источника, Вашингтон по-прежнему рассчитывает на дипломатическое урегулирование.

Удары США по Ирану в ночь на 10 июня были «предупредительными выстрелами» и не должны сорвать переговоры о завершении конфликта, сказал американский чиновник CNN. По словам источника, Вашингтон по-прежнему рассчитывает на дипломатическое урегулирование.

Ранее США нанесли удары по иранскому портовому городу Бендер-Аббас, а также островам Кешм и Сирик. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что атака стала ответом на сбитый 8 июня военный вертолет Apache. Иран в ответ на атаку запустил ракеты и беспилотники по американским объектам на Ближнем Востоке.

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