США нанесли удары по двум водохранилищам на юге Иране

«В ходе атаки США по Сирику удару подверглись два водохранилища, в результате в этом районе было полностью отключено водоснабжение», — говорится в сообщении.
Ранее иранские СМИ сообщали о звуках взрывов в южных районах Ирана: в Сирике, в Бендер-Аббасе, Джаске, а также на острове Кешм.
Одновременно с появлением этих сообщений центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на Apache AH-64, который, по словам Трампа, был сбит иранцами.