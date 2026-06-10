Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США нанесли удары по двум водохранилищам на юге Иране

США ударили по двум водохранилищам в Сирике на юге Ирана.

ТЕГЕРАН, 10 июн — РИА Новости. США нанесли удары по двум водохранилищам в ходе атаки по городу Сирик на юге Ирана, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«В ходе атаки США по Сирику удару подверглись два водохранилища, в результате в этом районе было полностью отключено водоснабжение», — говорится в сообщении.

Ранее иранские СМИ сообщали о звуках взрывов в южных районах Ирана: в Сирике, в Бендер-Аббасе, Джаске, а также на острове Кешм.

Одновременно с появлением этих сообщений центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на Apache AH-64, который, по словам Трампа, был сбит иранцами.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше