США проводят вторую волну ударов по Ирану, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты проводят вторую волну ударов по Ирану, передает корреспондент издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
«Американский чиновник заявил, что сейчас идет вторая волна ударов США по Ирану, целями которой стали системы ПВО и радиолокационные комплексы», — написал Равид в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что упавший у берегов Омана американский вертолет Apache AH-64 был якобы сбит Ираном, и Штаты обязаны будут ответить на это. Оба пилота вертолета, как сообщалось, были спасены. Позднее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на вертолет.