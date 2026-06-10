Журналист Axios: США проводят вторую волну ударов по Ирану

Вооружённые силы США в настоящий момент проводят вторую волну ударов по Ирану.
Об этом в X заявил корреспондент Axios Барак Равид.
«Американский чиновник заявил, что сейчас идёт вторая волна ударов США по Ирану, целями которой стали системы ПВО и радиолокационные комплексы», — сообщил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранские силы минувшей ночью сбили вертолёт Apache во время патрулирования над Ормузским проливом. Он отметил, что Соединённые Штаты «должны по необходимости ответить на эту атаку».
Телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил, что Иран передал международным посредникам, что ненамеренно сбил американский вертолёт.
Соединённые Штаты вскоре начали наносить удары по Ирану в ответ на инцидент со сбитым вертолётом Apache.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна не оставит без ответа удары США.