В иранском городе Джаск прогремели взрывы

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Несколько взрывов раздалось в городе Джаск на юге Ирана, сообщает телеканал Press TV.
«Сообщают о нескольких взрывах в 2.35 (2.05 мск — ред.)», — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на корреспондента госТВ Ирана IRIB в Джаске.
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