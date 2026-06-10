Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В иранском городе Джаск прогремели взрывы

В городе Джаск на юге Ирана прогремела серия взрывов взрывы.

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Несколько взрывов раздалось в городе Джаск на юге Ирана, сообщает телеканал Press TV.

«Сообщают о нескольких взрывах в 2.35 (2.05 мск — ред.)», — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на корреспондента госТВ Ирана IRIB в Джаске.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше