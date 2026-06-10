Пентагон выделил хочет модернизировать крупнейший склада боеприпасов

«Компания Day & Zimmermann Hawthorne, Филадельфия, Пенсильвания, получила контракт с твердой фиксированной ценой на сумму 2 301 227 487 долларов США на эксплуатацию, техническое обслуживание и модернизацию армейского склада Хоторн», — передает Пентагон.
В контракт также входит утилизация определенных категорий боеприпасов и обеспечение работы склада снабжения.
Кроме того, соглашение подразумевает выполнение 14 дополнительных технических заданий, среди которых — обеспечение безопасности объекта, работа противопожарной и аварийно-спасательной служб, экологическое сопровождение, работа с ИТ, а также охрана труда и здоровья сотрудников.
Ориентировочная дата завершения контракта — 29 декабря 2046 года.