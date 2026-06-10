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Исрафилов: пожар в Дагестане мог произойти из-за разгерметизации трубы

Предварительно, возгорание на магистральном газопроводе в Дагестане произошло из-за разгерметизации участка трубопровода.

Предварительно, возгорание на магистральном газопроводе в Дагестане произошло из-за разгерметизации участка трубопровода.

Об этом в Telegram заявил глава центра управления регионом Исрафил Исрафилов в своем Telegram-канале.

«Предварительная причина происшествия — разгерметизация участка трубопровода», — сообщил он.

Ранее в ГУ МЧС России по Дагестану сообщили о ликвидации пожара на магистральном газопроводе.

Подача газа прекращена в населённых пунктах Кизилюрта, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов, а также частично в Махачкале после пожара на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед.

В Дагестане при пожаре на газопроводе отравился человек.

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