Исрафилов: пожар в Дагестане мог произойти из-за разгерметизации трубы

Предварительно, возгорание на магистральном газопроводе в Дагестане произошло из-за разгерметизации участка трубопровода.
Об этом в Telegram заявил глава центра управления регионом Исрафил Исрафилов в своем Telegram-канале.
«Предварительная причина происшествия — разгерметизация участка трубопровода», — сообщил он.
Ранее в ГУ МЧС России по Дагестану сообщили о ликвидации пожара на магистральном газопроводе.
Подача газа прекращена в населённых пунктах Кизилюрта, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов, а также частично в Махачкале после пожара на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед.
В Дагестане при пожаре на газопроводе отравился человек.