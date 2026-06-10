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Мадьяр: Венгрия выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт выступает против ускоренного вступления Украины в Евросоюз.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт выступает против ускоренного вступления Украины в Евросоюз.

«Мы не приемлем никаких двойных стандартов. Мы не видим необходимости в ускоренном присоединении», — сказал господин Мадьяр (цитата по ATV). Он добавил, что вступление Украины в ЕС затруднительно из-за продолжающегося конфликта с Россией.

Петер Мадьяр вступил в должность премьера Венгрии в мае, сместив на посту Виктора Орбана, который выступал против Украины в ЕС. При новом премьер-министре Будапешт снял вето на официальное начало переговоров Украины о вступлении в Евросоюз. Взамен Киев согласился расширить права венгерского меньшинства в стране.

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