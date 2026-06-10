Мадьяр: Венгрия выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС

«Мы не приемлем никаких двойных стандартов. Мы не видим необходимости в ускоренном присоединении», — сказал господин Мадьяр (цитата по ATV). Он добавил, что вступление Украины в ЕС затруднительно из-за продолжающегося конфликта с Россией.
Петер Мадьяр вступил в должность премьера Венгрии в мае, сместив на посту Виктора Орбана, который выступал против Украины в ЕС. При новом премьер-министре Будапешт снял вето на официальное начало переговоров Украины о вступлении в Евросоюз. Взамен Киев согласился расширить права венгерского меньшинства в стране.
Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.Читать дальше