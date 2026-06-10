Премьер Малайзии заявил о готовности страны сотрудничать и с США, и с Китаем

«Есть мнение, что из-за ситуации с редкоземельными минералами и положением дел в Южно-Китайском море (ЮКМ — прим. ТАСС) мы застряли между США и Китаем. Но на самом деле мы не в столь сложном положении. Мы думаем исключительно о сотрудничестве с большими державами», — отметил он. Анвар признал, что в ЮКМ сохраняются разногласия между государствами, но подчеркнул, что обострения ситуации не происходит.