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Премьер Малайзии заявил о готовности страны сотрудничать и с США, и с Китаем

В Южно-Китайском море сохраняются разногласия между государствами, но обострения ситуации не происходит, заявил Анвар Ибрагим.

ТОКИО, 10 июня. /ТАСС/. Малайзия не считает, что застряла между США и Китаем, и готова развивать отношения с обоими государствами. Об этом японскому общественному телевидению заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, находящийся с официальным визитом в Японии.

«Есть мнение, что из-за ситуации с редкоземельными минералами и положением дел в Южно-Китайском море (ЮКМ — прим. ТАСС) мы застряли между США и Китаем. Но на самом деле мы не в столь сложном положении. Мы думаем исключительно о сотрудничестве с большими державами», — отметил он. Анвар признал, что в ЮКМ сохраняются разногласия между государствами, но подчеркнул, что обострения ситуации не происходит.

Китай несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, где на шельфе были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелагах Сиша (Парасельские острова), Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этих спорах участвуют Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины.

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