Глава АКОРТ Богданов: цена на черешню в России снизилась на 24%

После поступления первого отечественного урожая ягод в российские магазины цены на черешню за две недели сократилась на 24%.
Об этом РИА Новости сказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.
«За две недели черешня в крупных торговых сетях подешевела на 24%, с 800 рублей за кг в конце мая до 610 рублей в начале июня», — сообщил он.
По его словам, подобная динамика цен распространяется на все сезонные ягоды.
Ранее врач-диетолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала о допустимой норме черешни и вишни.