Прилепин: практику создания органов защиты от БПЛА надо распространить на всю РФ

«Глеб Сергеевич молодец, он мой товарищ. И на самом деле он сейчас подписал указ, но они занимаются этим давно. У него все замы, вся администрация давно уже не просто пробуют себя, а дежурят, выезжают с оружием, с пулеметами. Это надо делать во всех регионах страны. Не хочется никого пугать, на самом деле это просто “готов к труду и обороне”, — сказал Прилепин, комментируя создание в Нижегородской области министерства защиты объектов.