Прилепин: практику создания органов защиты от БПЛА надо распространить на всю РФ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Создание министерств защиты объектов, как в Нижегородской области, должно распространяться на все российские регионы. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал военнослужащий и писатель Захар Прилепин.
Ранее стало известно, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о создании нового органа исполнительной власти — министерства защиты объектов, которое будет заниматься в том числе обеспечением безопасности неба.
«Глеб Сергеевич молодец, он мой товарищ. И на самом деле он сейчас подписал указ, но они занимаются этим давно. У него все замы, вся администрация давно уже не просто пробуют себя, а дежурят, выезжают с оружием, с пулеметами. Это надо делать во всех регионах страны. Не хочется никого пугать, на самом деле это просто “готов к труду и обороне”, — сказал Прилепин, комментируя создание в Нижегородской области министерства защиты объектов.
По его словам, сегодня нужно реализовать «взаимопроникновение» между гражданской и военной жизнями. По мнению Прилепина, СВО развеяла иллюзии, что от участия в войне можно будет отсидеться в стороне, «а мы как-нибудь проскочим, и это все как-то без нас закончится».
Писатель предположил, что противник даже пойдя на перемирие не захочет мира с Россией. «Я выступал недавно перед студентами, говорю: “Друзья мои, есть просто люди, которые служат, такие специальные люди”. И теперь стало понятно, что без нас это никак не закончится. И нет никаких гарантий, даже если будет перемирие, если мы подпишем соглашение», — пояснил он.